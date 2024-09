Cristiano Ronaldo sobre su gol 900: "Yo no rompo récords, ellos me persiguen"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo entró en la historia del fútbol. El delantero portugués anotó su gol 900 en la victoria de su selección ante Croacia por la fecha 1 de la UEFA Nations League, por lo que no es descabellado que llegue a los 1000 tantos en su carrera.

Tras el encuentro, CR7 indicó que llegar al gol 900 no es un hito cualquiera, pues solo él sabe lo que ha tenido que trabajar para llegar a esa cifra.

"900 goles parece cualquier otro hito, pero solo yo sé lo duro que es trabajar cada día para marcar tu gol 900. Es un hit único en mi carrera", señaló. Además, Cristiano quiso dejar claro que "yo no rompo récords, ellos me persiguen", indicó.

CR7 y su gol de 900 como profesional. | Fuente: @SC_ESPN

Cristiano Ronaldo compara la Euro con la Copa del Mundo

Por otro lado, tras ser consultado sobre ganar una Copa del Mundo, indicó que ganar una Euro es como ganar un Mundial, y que no le motiva ganarlo, sino disfrutar del fútbol.

"Que Portugal gane una Euro es lo mismo que ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos", comentó Cristiano.

Ante esto, el defensa Digo Dalot destacó la "capacidad" del delantero de Madeira de "estar siempre intentando mejorar" y "su pasión por jugar en la selección". Además, confesó que le "gustaría que estuviera en el Mundial".

En esa misma línea estuvo el también defensa Rúben Dias: "Con el ritmo, con los años, con los partidos, a veces nos olvidamos y no viene mal de vez en cuando que nos recuerde que jugamos al lado de alguien que hizo lo que hizo y lo sigue haciendo. Es especial para todos nosotros", señaló.