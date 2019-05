Cristiano Ronaldo delantero portugués de Juventus. | Fuente: AFP - Composición

El delantero portugués de Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo (34 años), se refirió nuevamente a su brillante paso por el Real Madrid, club donde consiguió cuatro Champions League.

‘CR7’, en entrevista con el diario El País de España, reveló que los hinchas madridistas aún piden su vuelta al club que actualmente dirige Zinedine Zidane.

“Yo voy con la cabeza erguida, sé que la gente me quiere, sabe que yo he dado mucho al club y este también me ha dado mucho. Por la calle me dicen: “Cris, vuelve a casa, esta casa es siempre tuya. Me gusta escuchar eso”, declaró Cristiano Ronaldo.

El ‘7’ de Juventus señaló que siempre tuvo la idea de poner un negocio en España, para que esta manera puede ayudar a los españoles.

“Los españoles me trataron bien. Quería darles unos puestos de trabajo, independientemente de tener los problemas que he tenido con Hacienda, porque eso no lo puedo olvidar ni esconder, mi vida es un libro abierto”, agregó.

“Mi familia es de aquí, nacieron aquí, he estado nueve años en la ciudad. Muchos momentos que he vivido aquí no se pueden apagar. Yo me fui a la Juve y si quería decía: “Mira, vamos a abrir la clínica en otra ciudad”. Pero no. Seguí con lo que planteamos porque Madrid me ha dado mucho, ¿cómo lo voy a olvidar?”, finalizó Cristiano.