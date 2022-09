Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal rumbo a Qatar 2022. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo señaló que aún piensa continuar más años en la Selección de Portugal, luego que aseguró que busca jugar en la Eurocopa 2024. Al respecto, Bruno Fernandes indicó que no se siente sorprendido por la nueva meta de 'CR7' a pesar de sus 37 años.

Fernandes, que es compañero de Cristiano en su selección y Manchester United, indicó que el cinco veces del ganador del Balón de Oro es el "mejor" futbolista del planeta.



"Sabemos que Cristiano quiere alcanzar cosas que otros nunca consiguieron. Va a tener siempre la misma importancia. Es el mejor jugador del mundo y va a continuar superando barreras que otros no consiguen", dijo en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.



Fernandes, que está concentrado con la selección de Portugal para los partidos de Liga de Naciones ante República Checa y España, dijo que quien creyese que Cristiano no quería estar en esta Eurocopa "no lo conoce".







Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Bruno Fernandes habló sobre el Portugal vs. España

"Sabemos bien la resiliencia, el gusto y la ambición que ha mostrado a lo largo de los años. No es una novedad", dijo Fernandes.



El medio aseguró además que no están preocupados por el partido contra España del próximo martes, porque antes, el sábado, tienen que enfrentarse a República Checa.



"Si no ganamos ahora y España gana, poco adelantamos. Nuestro foco tiene que estar en la República Checa, sabemos la calidad que tienen", dijo.



Y añadió: "Tenemos que ganar el primer partido para facilitar el segundo y que dependamos sólo de nosotros. Queremos ganar todo, pero ahora hay que ganar estos dos".