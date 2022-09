Cristiano Ronaldo fue rival de Dani Alves cuando jugaba en Real Madrid. | Fuente: AFP

Barcelona ganó una serie de títulos con Lionel Messi a la cabeza. El astro argentino estuvo rodeado de grandes cracks para colocar al Barza en lo más alto de Europa, y uno de ellos fue el brasileño Dani Alves, quien en muchas ocasiones fue asistidor en LaLiga Santander y Champions League.

Por ello, en España se han sorprendido con las últimas declaraciones de Dani Alves, quien le reveló a su compañero en los Pumas, Efraín Valverde, que admira a Cristiano Ronaldo.

Como se sabe, Cristiano Ronaldo brilló con el Real Madrid y en muchas ocasiones destacó en el clásico del fútbol español contra el Barcelona.

"Particularmente me encanta Cristiano Ronaldo. Ahora que ya no estamos en el Barcelona vs Madrid… porque siempre parece que hablar de esto es como: ‘ah no, tu juegas en el Barcelona, no puedes’. Pero sí puedo, ya no estoy en el Barsa", señaló.

“Cristiano ejemplifica. Para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, demostró que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Él ejemplificó esto, y eso lo respeto muchísimo hasta cuando yo jugaba pero no podía hablarlo”, agregó.

Incluso, Dani Alves se identifica más con Cristiano Ronaldo, que fue el rival futbolístico de Messi. "¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo con base en el trabajo, de echarle hue...? Me identifico con él, porque yo todo lo que hice en mi vida fue con base en eso. Si tú hicieras una comparación, yo como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo por el trabajo, no por el talento, porque Leo es un talento nato, que nació con el talento de jugar al futbol y de estar en otro mundo que solo el consigue",

Anécdota sobre Cristiano Ronaldo



"Llegó un momento por la rivalidad que yo me acercaba a saludarlo y él no me saludaba. Hubo una polémica que no salió nunca, pero en el vestidor del Balón de Oro tuvimos un 'rifirrafe', yo saludé a todo el mundo y él no me saludó por lo que estaba generando el Barça-Madrid afuera", contó el brasileño sobre una anécdota en una gala del Balón de Oro.





Cristiano Ronaldo espera brillar en el Mundial Qatar 2022.

Dani Alves: "La gente habla más del Mundial que yo"



Dani Alves, de los Pumas UNAM mexicanos, aseguró que la prensa y los hinchas al balompié piensan más en su posible participación con Brasil en el Mundial Qatar 2022 que él mismo.



"La gente habla más del Mundial que yo. Vine a Pumas a hacer lo mejor que puedo, a trabajar duro, si eso me lleva al Mundial excelente; sé que lo he hecho con mi selección me va a llevar a ese objetivo, no el que yo esté en este u otro equipo", subrayó el futbolista con más títulos en la historia.



El lateral de 39 años quedó fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante Túnez y Ghana porque según el preparador físico de la selección, Fábio Mahseredjian, no está en buen estado físico.