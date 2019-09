Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo (34 años) no viajó a Milán para los Premios The Best 2019 debido a una lesión. Por ello, el astro portugués de Juventus de Italia aprovechó su tiempo libre para filosofar en medio de la victoria de Lionel Messi como mejor jugador de la temporada.

“La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado pequeño”, publicó Cristiano Ronaldo en Instagram.

“No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y tenga en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer”, agregó ‘CR7’, que acompañó el texto con una fotografía de él sentado en un sofá en la intimidad de su hogar.

Cristiano Ronaldo no entró en la convocatoria de Juventus de cara al compromiso ante el Brescia, válido por la fecha 5 del campeonato italiano.

Cristiano, que sufre problemas musculares, según informó el club turinés, y que ganó el curso pasado la Serie A, la Supercopa italiana y la Liga de las Naciones de la UEFA, se perderá la gala de la FIFA por segundo año consecutivo, después de no participar en la del pasado septiembre en Londres.

Los ganadores de todos los premios FIFA The Best 2019:

-Premio Puskas: Daniel Zsori (Fehervar).

-Mejor DT masculino: Jürgen Klopp (Liverpool).

-Mejor hincha: Silvia Grecco (Palmeiras).

-Mejor arquera: Sari van Veenendaal (Atlético de Madrid).

-Premio Fair Play: Marcelo Bielsa y Leeds United.

-Mejor portero: Alisson Becker (Liverpool).

-Mejor DT femenina: Jill Ellis (Selección de Estados Unidos).

-Mejor jugador: Lionel Messi (Barcelona).

-Mejor jugadora: Megan Rapinoe (Reign FC).