Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron nominados al premio de mejor jugador en The Best. | Fuente: AFP

Lionel Messi fue totalmente imparcial en la votación de los premios FIFA The Best y le dio un voto a su principal competidor en la lucha por el galardón: Cristiano Ronaldo. Después de que se filtrara la lista de votos de los capitanes de las selecciones, se conoció que la 'Pulga' eligió al senegalés Sadio Mané en el primer lugar, al atacante de Juventus en el segundo y al mediocampista Frenkie de Jong en el tercero.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo no le devolvió el favor a Lionel Messi y no estuvo dentro de sus tres elecciones para el premio FIFA The Best. El delantero portugués votó por su compañero Matthijs de Ligt como primero, De Jong como segundo y al francés Kylian Mbappé como tercero. Al final, el único futbolista votado por ambos fue el holandés Frenkie de Jong.

Al final, Lionel Messi no necesitó de los votos de Cristiano Ronaldo para llevarse el premio FIFA The Best. El atacante nacido en Rosario terminó en el primer lugar de la votación, mientras que el futbolista de 34 quedó en el segundo puesto y llegó a superar al defensor Virgil Van Dijk, que recientemente derrotó a los dos para ganar el premio de mejor jugador de la UEFA.