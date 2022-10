Cristiano Ronaldo no se hizo presente en duelo Manchester United vs. Manchester City. | Fuente: EFE

Manchester United fue arrollado 6-3 ante Manchester City. Este partido marcó una histórica actuación de Erling Haaland, que al igual que Phil Foden, anotó un triplete en el Etihad Stadium en el marco de la novena jornada de la Premier League 2022-23. El gran ausente de la ciudad fue Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sufrió por los seis goles que le anotaron a Manchester United. Se mantuvo en la banca de suplentes por una decisión del entrenador Erik Ten Hag.

"No lo hice jugar por respeto a su carrera deportiva", señaló el entrenador neerlandés que agregó: “Otra cosa era la ventaja que podía traer Martial. Necesita los minutos pero no lo quiero señalar así”.

Cristiano Ronaldo aún no logra anotar en la presente Premier.

DT de Manchester United sobre el partido

"Nos faltó creérnoslo. No defendimos como toca y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede. Tenemos que actuar como un equipo y creérnoslo. Es algo que ya hemos mostrado", sostuvo tras la derrota.

Ten Hag lamentó que sus dirigidos no hayan reiterados sus últimas actuaciones. "En los últimos cinco partidos hemos tenido la actitud adecuada, nos lo hemos creído y hemos generado problemas a nuestros rivales. Hoy no. Creo que es algo normal en nuestro proceso. Tenemos que aceptarlo y aprender de ello", culminó.





City vs. United: así arrancaron en duelo de Premier League

Manchester City: Ederson; John Stones, Rubén Dias, Manuel Akanji, João Cancelo; Rodrigo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Phil Foden, Erling Haaland y Jack Grealish.

Manchester United: David de Gea; Diego Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Scott McTominay, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Antony; Jadon Sancho y Marcus Rashford.