Cristiano Ronaldo es el capitán de Portugal. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo (34 años) cree en sí mismo como nadie. El astro portugués de Juventus de Turín señaló que en 2020 demostrará que es el mejor del mundo fútbol.

"El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos", afirmó el astro portugués, que seguramentre causará polémica en fans de otros equipos. Además, agregó que su principal objetivo será ganar títulos con la ‘Vecchia Signora’.

:"Es mi prioridad. Me encanta todo sobre la Juve y la cultura italiana, estoy feliz aquí y quiero jugar unos años más", dijo en entrevista con DAZN Italia.

En otro momento, Cristiano Ronaldo recordó su paso por el Sporting de Lisboa y como se selló su pase a Manchester United dirigido por Sir Álex Ferguson.

"Recuerdo ese amistoso contra el United, estaba muy emocionado. Estoy muy contento con la forma en que jugué, fue extraordinario. Al final del juego, Sir Alex Ferguson me dijo que me quería en Manchester. Tenía 18 años y estaba muy feliz", apuntó.

Cristiano también habló sobre su apodo ‘CR7’. "No cambia, en casa me llaman Cristiano. En el colegio me llamaban Cristiano. En el mundo del fútbol me llaman Ronny, Cris. Solo los fans me llaman CR7", finalizó.