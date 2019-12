Cristiano Ronaldo tiene doce goles marcados con Juventus en la temporada. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo no podía quedarse sin darle una feliz Navidad a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, el delantero de Juventus publicó una foto en la playa con su pareja Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos con la que envía los mejores deseos a todos con motivo de las fiestas navideñas.

Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido en esta fotografía de Cristiano Ronaldo es la presencia de una persona disfrazada de Papa Noel. El calor, que hizo que el jugador y los demás miembros de su familia se pongan en ropa de baño, no fue motivo para que los heredores de 'CR7' no recibieran una sorpresa a manos de uno de los personajes protagonistas de esta celebración.

De esa manera, Cristiano Ronaldo pasa unas merecidas mini-vacaciones después de un año donde salió campeón de la Liga de Naciones de la UEFA con la Selección de Portugal y ganó la Serie A 2018-19 con Juventus. El atacante luso volverá a sumar minutos con la escuadra dirigida por Maurizio Sarri este 6 de enero, cuando se enfrenten al Cagliari.