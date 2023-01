Cristiano Ronaldo: "Mi contrato es único porque soy un futbolista único" | Fuente: EFE | Fotógrafo: STR

Comienza a escribirse la historia de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. El atacante portugués de 37 años fue presentado este martes en Riad como nuevo jugador del Al Nassr, en un evento donde le acompañaron alrededor de 30 mil aficionados ovacionando su nombre.

Cristiano Ronaldo se mostró feliz por su paso al fútbol árabe y recalcó que su ciclo en Europa llegó a su fin, a pesar de que se deslizaba que podría retornar al ‘Viejo Continente’ a mitad de año.

"Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudita la oportunidad de un nuevo desafío", dijo en rueda de prensa.

‘CR7’ nuevamente hace historia en el fútbol, pues el acuerdo que cerró con Al Nassr le permitió convertirse en el jugador con mejor salario de la actualidad y de la historia.

Cristiano y su millonario contrato con Al Nassr

Cristiano Ronaldo firmó su vínculo con Al Nassr hasta junio del 2025. Son dos temporadas y media donde por cada año recibirá alrededor de 200 millones de euros.

El salario de ‘CR7’ directo desde el club es cercano a los 90 ‘kilos’, pero los acuerdos comerciales incluidos en el contrato llevan a que el monto anual se aproxime a los 200 millones.

Consultado en su presentación por este millonario trato, Cristiano Ronaldo no se mostró sorprendido por las cifras que aumentarán sus cuentas. "Este contrato es único porque yo soy un jugador único. Para mí es algo normal", afirmó.

El contrato de Cristiano Ronaldo con Al Nassr es por 200 millones de euros al año, equivalente a 16,67 millones de euros al mes y también 3.888 millones de euros por semana.

Cristiano Ronaldo acompañado por Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano Jr. | Fuente: AFP

¿Cuándo debutará Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

Cristiano Ronaldo aseguró estar listo para jugar ya con el elenco árabe. Al Nassr enfrentará el jueves 5 de enero a Al Thai por la liga árabe. No obstante, también cabe la posibilidad de que lo haga el 14 en la visita de su equipo al Al Shabab.

"Mucha gente habla, pero no sabe nada de futbol. Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí, y por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones”, remarcó.





