Cristiano Ronaldo regresó a Manchester United tras 12 años | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

En una etapa más reflexiva de su carrera, como líder del Manchester United y capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo señaló que para su generación futbolística "era más difícil jugar en el primer equipo" y que además para los jóvenes "hoy las cosas son más fáciles y ellos no las valoran lo suficiente".

"No solo me refiero al fútbol, esta nueva generación, probablemente de los 90 o los 95, ven la vida, el fútbol y los problemas de manera diferente", dijo ‘CR7’ en ‘DAZN’.

A sus 36 años y luego de haber ganado cinco veces el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo decidió retornar al Manchester United, club donde dio el salto a la élite del fútbol. Con los ‘Red Devils’ alejados de los trofeos en las recientes temporadas, el luso no escatimó en revelar sus objetivos.

“No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos y si todos pensamos así, creo que será posible. ¿Será difícil? Por supuesto, tenemos nuevos jugadores, nuevo sistema, pero eso no importa", afirmó.

"Como jugador he cambiado, por supuesto. Jugaba más como extremo, era más rápido, regateaba más y ahora mido más mis objetivos. Guardo la energía para los momentos adecuados en los que matar el partido, la experiencia en el juego te hace decidir mejor", señaló el delantero, máximo goleador en activo de la historia del fútbol y también artillero histórico de la Champions League.

Cristiano Ronaldo y su presente en Manchester United

Manchester United afronta un inicio de temporada con altibajos en su rendimiento, pero Cristiano Ronaldo se expresó ilusionado con su segundo ciclo en el conjunto de Old Trafford.

“En mi segundo día con el grupo, di un discurso en el hotel y dije que estoy orgulloso de estar aquí y veo un gran potencial en este grupo de jugadores", apuntó.





NUESTROS PODCASTS

Este mes se cumplen dos años del descubrimiento de los primeros casos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan en China. Durante ese tiempo, los países se dividieron en dos grandes grupos en su modo de controlar la pandemia. Unos siguieron la estrategia del COVID-19 cero; mientras otros, la de la contención y la mitigación. La diferencia entre esas dos no puede ser más evidente.