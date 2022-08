Cristiano Ronaldo buscaba cambiar de aires rumbo a un equipo que esté clasificado a la Champions League, pero a pesar de los esfuerzos de su agente Jorge Mendes, esto no sucedería. | Fuente: AFP

En las últimas horas del mercado de transferencias en Europa, el futuro de Cristiano Ronaldo apunta a no cambiar y todo indica que el goleador histórico de la Champions League no será parte del torneo, debido a la no participación del Manchester United.

Cristiano Ronaldo buscaba cambiar de aires rumbo a un equipo que esté clasificado a la Champions League, pero a pesar de los esfuerzos de su agente Jorge Mendes, esto no sucedería. El mismo Erik Ten Hag manifestó que cuenta con ‘CR7’y que no dejará Old Trafford.

Ante ello, Rio Ferdinand, su amigo y excompañero en el Manchester United, se refirió a su presente en el equipo, donde además fue suplente en los dos últimos partidos de la Premier League.

"Sé con certeza que estará absolutamente furioso. Olvídense de quién está jugando en su lugar, es que él no está comenzando los partidos", dijo Ferdinand en entrevista con el canal de YouTube ‘Vibe with Five’.

Cristiano Ronaldo se quedaría en el Manchester United

Cristiano Ronaldo fue suplente en las dos últimas victorias de Manchester United | Fuente: AFP

Rio Ferdinand resaltó los registros goleadores de Cristiano Ronaldo en su regreso al Manchester United, donde fue el máximo artillero e incluso integró el equipo ideal de la Premier League.

"No puedes hacer lo que él ha hecho en su carrera durante esta increíble cantidad de tiempo en los niveles que ha estado jugando y ser alguien que aceptara no ser titular y ser suplente de un equipo que no está en la Champions League”, manifestó en defensa del portugués.

“La gente dice que debería estar bien, que estará bien. Que debería ser un jugador de equipo. Para algunas personas eso es genial. Pero Cristiano Ronaldo no tiene esa constitución, no puedes esperar que cambie a sus 37 años. No importa lo que digan los demás sobre correr, presionar... estará ahí sentado diciendo: 'Marqué 24 goles el año pasado, dime, ¿cuántas veces alguien más se acercó a eso en este equipo?' Él conocerá las estadísticas porque mira todo y dirá: 'Le conseguí a este equipo más puntos que nadie el año pasado con los goles que anoté'. Definitivamente no será feliz", remarcó el británico.

Cristiano Ronaldo sin Champions League

Cristiano Ronaldo tiene un año más de contrato con el Manchester United y en las últimas horas del mercado de fichajes todo indica que no se moverá de Old Trafford, con lo que resignará su participación en la Champions League.

A pesar de ser relacionado a varios equipos, ninguna operación se concretó y Erik Ten Hag señaló que su plantel ya está cerrado respecto a los movimientos.

"El mercado terminará así. Siempre hay que estar alerta, pero iremos de setiembre a enero con esta plantilla. Ofensivamente necesitábamos fortalecer el equipo. Necesitamos jugadores de calidad para todos los partidos", dijo el neerlandés.





