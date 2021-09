Cristiano Ronaldo firmó su contrato con Manchester United | Fuente: Manchester United

Cristiano Ronaldo regresó después de 12 años al lugar donde dio el salto a lo más alto del fútbol y, por todo lo que dio, afirmó sentir su vuelta al Manchester United como un momento importante en su trayectoria.

El portugués pisó este jueves Old Trafford llevando el dorsal ‘7’ que le acompañará en Manchester United. En su primera etapa, Cristiano Ronaldo logró ganar todo con los Red Devils’ y puso la mira en ganar títulos otra vez.

"No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido", dijo ‘CR7’ a los medios del club.

Ole Gunnar Solskjaer ya tiene a un gran equipo que recibirá el foco de atención en la Premier League. Cristiano Ronaldo lo sabe e insistió en ello, además de hacer un guiño a su edad y a los próximos años.

"Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años", añadió el delantero de 36 años, que firmó contrato hasta el 2023.

¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo empezó a entrenar esta semana con Manchester United después de superar el récord de goles internacionales con Portugal, que le liberó para volver a Mánchester al estar sancionado para el encuentro contra Azerbaiján.

Al mostrarse apto físicamente y con toda la documentación en regla, su reestreno sería nada menos que en Old Trafford este sábado ante el Newcastle, por la cuarta fecha de la Premier League.

💬 Cristiano Ronaldo quiere seguir haciendo historia en Old Trafford.#MUFC @Cristiano — Manchester United (@ManUtd_Es) September 9, 2021





