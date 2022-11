Cristiano Ronaldo con Manchester United | Fuente: Twitter Manchester United

Cristiano Ronaldo es un goleador nato y siempre sabe el momento exacto para disparar a portería rival. Con sus entrevistas es igual: su timming es perfecto. El ‘Comandante’ esperó unirse a Portugal para bombardear todo Manchester.

Sus comentarios contra Erik ten Hag, DT del United, de inmediato, generaron polémica. "No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto", dijo. Además, 'pegó' al club: "Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera".

Este lunes, distintos medios ingleses informaron que, debido a sus declaraciones, CR7 será multado por la institución con 1 millón de libras esterlinas, equivalente a 1.15 millones de euros por su entrevista con Piers Morgan.

El periodista en mención tampoco guardó silencio y explicó cómo se dieron las cosas. “Cristiano me pidió hacer la entrevista. Pensó en eso durante algún tiempo. No es secreto que él siente una profunda frustración por lo que ha sucedido esta temporada en el Manchester United. Él sintió que era momento de hablar y sabía que incendiaría las cosas, pero también sintió que debía hacerlo”, aclaró.

Asimismo, el Manchester United emitió un comunicado oficial, refiriéndose a la polémica ocasionada por las respuestas por el portugués. "El Manchester United observa la cobertura de los medios sobre una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club comunicará su respuesta después de esclarecer los hechos ocurridos”, comunicó la institución por medio de una nota oficial en su portal web.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Manchester United vs. Cristiano Ronaldo

El cinco veces Balón de Oro no la pasa bien en el equipo que lo llevó al podio mundial. En esta temporada, solo ha sido titular cuatro veces en 14 fechas jugadas de la Premier League y la mayoría de ausencias fue por desentendimientos con su técnico, Erik Ten Hag.

“Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado”, declaró el portugués sobre lo que percibe de la interna en Old Trafford.

Desde que salió del Real Madrid, ‘CR7’ no ha conseguido encajar en ningún club. Primero fue en la Juventus, de donde salió criticado por Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon y Wayne Rooney. “No sé por qué (Wayne Rooney) me critica tanto…Probablemente, porque él ya terminó su carrera y yo todavía estoy jugando a un alto nivel”, añadió.

Ten Hag dándole indicaciones a Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP