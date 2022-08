Policía británica amonestó a Cristiano Ronaldo por arrojar el celular de un niño | Fuente: EFE / Instagram

Fue el pasado 9 de abril, tras la derrota del Manchester United frente a Everton en Goodison Park, cuando Cristiano Ronaldo reaccionó por el mal momento de los ‘Red Devils’ en la Premier League. Mientras se retiraba del campo, el portugués le quitó el celular a un aficionado que estaba muy cerca y lo arrojó contra el suelo. Se trataba de un niño autista de 14 años.

Las investigaciones sobre Cristiano Ronaldo comenzaron y este miércoles la policía británica informó de que se emitió una "advertencia condicional" al futbolista del Manchester United por el caso.

Se trata de un tipo de amonestación que la policía suele utilizar contra personas sin antecedentes por delitos menores, como dibujar grafitis, según describe el Gobierno del Reino Unido en su página web.

Cristiano Ronaldo debe admitir que cometió la infracción, con lo que logra acelerar el proceso legal y evita ir a juicio, aunque el delito queda registrado en su hoja de antecedentes penales.

"Podemos confirmar que un hombre de 37 años compareció y fue entrevistado bajo advertencia en relación a un supuesto asalto y daños criminales", indicó la policía de Merseyside en un comunicado.

Así fue como Cristiano Ronaldo lanzó el celular de un niño

Aunque la policía no detalla las condiciones de esa amonestación, el Gobierno detalla que ese tipo de castigos suelen acarrear medidas como "reparar el daño a la propiedad" causado.

El futbolista luso lanzó al suelo el móvil de un seguidor de 14 años tras la derrota por 1-0 contra el Everton, según se pudo apreciar en imágenes del incidente compartidas en las redes sociales.

"El asunto ha sido resuelto con una advertencia condicional. El asunto está ahora cerrado", agrega la nota.

Madre del niño no aceptó las disculpas de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, que se mantiene en las filas del Manchester United y se desliza podría cambiar de equipo antes del cierre del mercado, se disculpó por la reacción que tuvo ante el aficionado del Everton.

"Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos, sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo", escribió en su cuenta de Instagram.

Sarah Kelly, madre del niño afectado, rechazó la invitación de Cristiano Ronaldo de acudir a un partido del Manchester United en Old Trafford. “El niño estaba en shock. Actuó como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake (el niño) no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo", sentenció





