Manchester United tomará "medidas pertinentes" con Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Manchester United anunció este viernes en un comunicado que "ha tomado las medidas pertinentes" como respuesta a los ataques de Cristiano Ronaldo contra su entrenador Erik Ten Hag en una entrevista a la televisión inglesa.

El portugués, de 37 años, declaró al presentador británico Piers Morgan que "no tiene ningún respeto" por su técnico, al mismo tiempo que atacó a los dirigentes del club.

"El Manchester United ha tomado una serie de acciones pertinentes esta mañana (viernes) como respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo", señaló el equipo en una nota de prensa, y aclaró que "no harán más declaraciones hasta que termine este procedimiento".





¿Cristiano Ronaldo con las horas contadas en el United?



Cristiano Ronaldo ha anotado 3 goles con Manchester United en lo que va de la temporada | Fuente: AFP

Manchester United suspendió al cinco veces del Balón de Oro durante el encuentro contra el Chelsea el 22 de octubre, tras negarse a jugar saliendo desde el banquillo contra el Tottenham el 19 de octubre.

Cristiano Ronaldo habló de este asunto en su entrevista: "Creo que lo hizo deliberadamente. Me sentí provocado. No le tengo respeto porque él (Ten Hag) no muestra ningún respeto por mí".

Desde su vuelta al Manchester United, Cristiano Ronaldo no ha gozado de un papel destacado bajo las órdenes de Erik Ten Hag, llegando a marcar sólo un tanto en la liga. El club, que no se clasificó para disputar la actual Champions League y en apuros al inicio de la temporada, ha obtenido sus mejores resultados con el portugués en el banquillo.

ℹ️ Comunicado de Manchester United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 18, 2022

Cristiano Ronaldo, que ha manifestado su deseo de jugar hasta los 40 años, puede ver peligrar su futuro en el club inglés debido a sus declaraciones.

"Creo que fue una estrategia por parte del club para hacerme reaccionar de esta manera", profundizó Ronaldo. "Estaba muy, muy decepcionado por la comunicación del Manchester United", precisó el atacante luso.

El excapitán del club, Gary Neville, señaló que el contrato de Ronaldo en el Manchester United debería ser rescindido después de las numerosas críticas vertidas en la entrevista.

A ‘CR7’, a quien le quedan todavía seis meses de contrato en Old Trafford después de haber vuelto al United en agosto de 2021, cargó en especial contra los propietarios estadounidenses del club, los Glazer, cuestionando su gestión y falta de ambición deportiva.





