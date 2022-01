¿Aceptará 'CR7'? Pelé realizó un pedido especial a Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' felicitó a los ganadores del premio The Best de la FIFA Alexia Putellas y Robert Lewandowski, como Mejor Jugadora y Jugador, respectivamente, pero dedicó un mensaje especial a Cristiano Ronaldo, también reconocido en la última gala.

"Cristiano Ronaldo, es una satisfacción muy grande estar aquí en Brasil, en la ciudad de Santos, para felicitarte por todo lo que has hecho por el deporte, por el fútbol, principalmente", afirmó el exdelantero brasileño en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Pelé, triple campeón mundial con Brasil (1958, 1962, 1970) se dirigió a Cristiano Ronaldo, quien recibió un premio especial de la FIFA después de establecer un nuevo récord de goles de selecciones nacionales con Portugal.

"Y en todo este tiempo que nos hemos cruzado por el mundo no tuve la oportunidad de abrazarlo personalmente porque no paramos, pero aquí va, de todo corazón, mis felicitaciones y espero que algún día de estos podamos vernos y pueda abrazarte personalmente", completó.





Cristiano Ronaldo rendido ante Pelé

Tras el mensaje difundido por ‘O’Rei’, Cristiano Ronaldo fue recíproco reconociendo al exfutbolista brasileño y sostuvo que aguarda por un encuentro entre ambos.

“Cuando Pelé habla, el mundo escucha. Es imposible no emocionarse cuando una persona tan increíble muestra todo su respeto y admiración hacia mí. Un héroe eterno, un mito para todas las generaciones y una auténtica leyenda del deporte. Ha dicho sabiamente que todos estamos en el mismo equipo: ¡el equipo de fútbol! ¡Gracias Pelé! Espero poder verte muy pronto, para que podamos sonreír juntos y hablar sobre este juego que amamos”, comentó Cristiano Ronaldo a la publicación en Instagram de Pelé.

Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, continúa bajo tratamiento contra el tumor de colon que se le detectó en septiembre y por el que ya fue operado una vez.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.