Cristiano Ronaldo en The Best. | Fuente: Instagram Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, estrella portuguesa de Manchester United, tuvo un lunes especial. Esta vez, no logró ser el Mejor Jugador del año en los Premios The Best, pero la FIFA le dio un reconocimiento debido que se convirtió en el goleador histórico de selecciones en 2021.



A través de sus redes sociales, Cristiano no ocultó su felicidad por recibir el especial premio en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).

"Ganar el Premio Especial al Mejor de la FIFA es un tremendo honor y un enorme privilegio. El hecho de que una institución tan relevante decidiera reconocerme como el Máximo Goleador en la historia de las competencias de la FIFA es, para mí, el pináculo de mis logros individuales en representación de mi amado país", señaló en Instagram.

Además, el '7' del United señaló que este trofeo le servirá de aliciente para el repechaje que la Selección de Portugal afrontará de cara a sus clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Cristiano en la mira al repechaje

"Ahora, depende de mí convertir este premio en combustible adicional y motivación para ayudar a lograr todas nuestras metas en Man. Unidos para esta temporada, así como para los próximos partidos de play-off en marzo, para que Portugal pueda estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y podamos seguir escribiendo todos juntos esta increíble historia", señaló el cinco veces ganador del Balón de Oro.

"Por último, pero no menos importante, una palabra especial para todos los tremendos jugadores que representaron a Portugal a mi lado durante las últimas dos décadas, y para todos los jugadores internacionales a los que me enfrenté tantas veces en todo el mundo. Tu talento, tu profesionalismo y tu calidad siempre contribuyeron a hacerme un mejor jugador. ¡Gracias!", concluyó.

Cristiano ganó el premio a Mejor Jugador de la FIFA en 2016 y 2017.





