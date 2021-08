Cristiano Ronaldo tiene contrato en Juventus hasta mediados de 2022. | Fuente: AFP

En los últimos días, el nombre de Cristiano Ronaldo ha sonado en pleno mercado de fichajes de Europa. Medios europeos indicaron que PSG lo tiene en la mira, en tanto que el programa El Chiringuito sostuvo que Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lo quiere en su equipo.

Es por ello que Cristiano Ronaldo, ante tanto comentario, usó su cuenta oficial en Instagram para aclarar su futuro. El exdelantero del Real Madrid se mostró molesto debido a lo que se habla de él y redactó una carta que se volvió viral en cuestión de minutos.

"(...) Ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por tratar de descubrir la verdad real. Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demas? Todo lo demás son solo palabras", sostuvo Cristiano en una parte de su publicación.

Cristiano Ronaldo, claro sobre su futuro este 2021

También, considera que se le ha faltado el respeto en los últimos días con las diversas publicaciones de la prensa del Viejo Continente.

"Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal", dijo.

Asimismo, Cristiano Ronado -cinco veces ganador del premio al Balón de Oro- comentó en un párrafo lo que fue su etapa como futbolista blanco, en donde ganó cuatro Champions League.

"Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha sido grabada. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también está en la mente de todos los fanáticos del club. Y más allá de lo que logré, recuerdo que en esos nueve años tuve una relación de profundo cariño y respeto por la 'afición merengue', un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy, y que siempre apreciaré. Sé que la verdadera afición del Real Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío", manifestó.

De esta manera, Cristiano Ronaldo indica que se quedará en Juventus, al menos hasta el término de su contrato con el cuadro de Turín que vence a mediados del año 2022.

