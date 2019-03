Fernando Santos salió campeón de la Eurocopa 2016 con la Selección de Portugal. | Fuente: AFP

Luego de la igualdad 0-0 entre la Selección de Portugal en condición de local ante Ucrania, una lluvia de críticas cayó sobre Cristiano Ronaldo. En el duelo que marcó el regreso del atacante del Juventus al combinado luso, los dirigidos por Fernando Santos no pudieron obtener un triunfo en la primera jornada de las Eliminatorias Eurocopa 2020 y uno de los más señalados fue el delantero de 33 años.

No obstante, en conferencia de prensa, Fernando Santos señaló que se debe pensar en el rendimiento de la Selección de Portugal como colectivo y no individualizar la responsabilidad en Cristiano Ronaldo. Además, aseguró que ya están mentalizados en el próximo cotejo frente a Serbia.

"La solución no es estar en la cabeza de Cristiano Ronaldo, lo que importa es que no ganamos y los futbolistas no están satisfechos. Ahora tenemos que pensar en el siguiente partido con o sin Cristiano, ese no es el punto. Tenemos que pensar en el momento colectivo del equipo y no enfocarnos en si Cristiano va a jugar o no", dijo el estratega portugués.

Tal como mencionó Fernando Santos, el siguiente duelo de la Selección de Portugal será contra Serbia en el Estadio Da Luz este lunes 25 de marzo a las 2:45 de la tarde (hora peruana). De ganar, el elenco luso sumaría su primer triunfo en las Eliminatorias Eurocopa 2020.