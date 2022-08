Esta fue la polémica acción de Cristiano Ronaldo con el teléfono del niño. | Fuente: Twitter

En abril de este año el Manchester United perdía por 1-0 en su visita al Everton y las cámaras captaron cómo un frustrado Cristiano Ronaldo se retiraba del campo. Sin embargo, cuando se dirigía a los vestuarios el delantero portugués acabó rompiendo el teléfono de un niño que estaba en la tribuna y que intentaba grabarlo. El jugador pidió disculpas tras lo sucedido y dejó saber su deseo de reunirse con el pequeño, sin embargo, la madre de este aficionado rechazó la propuesta y tras ello comenzaría una disputa pública contra el jugador.

Según el cuenta el diario The Mirror, Sarah Kelly, mamá del pequeño, contó que luego de hablar con un asistente de Cristiano Ronaldo, el mismo jugador la llamó porque quería conversar con ella personalmente, pero ella asegura que es "el hombre más arrogante con el que he hablado". "Me preguntó si me gustaría venir y conocer a su familia", contó.

"Siguió llamándome Jack y ni siquiera sabía mi nombre y le dije: 'Mi nombre es Sarah' y él dijo: 'Oh, Sarah, lo siento'. "Nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue 'el niño'. "Sé que el niño tiene problemas", dijo Cristiano Ronaldo, según la madre del niño. Le dije: "No tiene un problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema'. "Dijo 'Lo siento', pero luego agregó: 'No he hecho nada malo'. Dijo que no había "pateado, matado o golpeado a nadie".

Finalmente la madre del niño asegura que "Cristiano se ha salido con la suya" y que emprenderá acciones legales contra el jugador y el Manchester United.