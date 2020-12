Cristiano Ronaldo fue elegido en el XI histórico del Balón de Oro | Fuente: Instagram

Cristiano Ronaldo, distinguida el último lunes por la revista France Football como integrante del once histórico del Balón de Oro, se confesó repasando su vida, trayectoria y cómo afronta su futuro tras haber pasado ya los 35 años de edad.

‘CR7’ y el pugilista kazajo Gennady Golovkin revelan el uno al otro detalles de su lado más íntimo en la serie documental ‘Parallel Worlds’ de DAZN.

“Ambos hemos crecido en ambientes y culturas diferentes. Ha sido duro porque venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que tienes que luchar por tu vida. Las circunstancias en las que uno crece curten tu carácter y tu personalidad", menciona el portugués.

Ronaldo califica las situaciones familiares como las que más le marcaron en su vida, con dos hechos sucedidos durante su infancia.

“Nací en la isla de Madeira y a los 11 años el Sporting fue a hablar con mis padres. Les dijeron que estaban interesados en mí, pero que tenía que marcharme a vivir a Lisboa. Dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida, cuando me tuve que mudar a Lisboa. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró y me dijo: 'Hijo, si es lo que quieres, vete'. Me fui y lloraba a diario porque les echaba de menos. Mis momentos más duros han sido cuando me mudé a Lisboa y cuando perdí a mi padre", señaló.

"Creo que es bueno tener emociones, yo no oculto quién soy. La gente dice que los hombres no lloran, pero ¿quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones y hay que expresarlos", añadió.

Cristiano Ronaldo está a menos de dos meses de cumplir 36 años y se mantiene compitiendo en la élite de Europa. En lo que va de la temporada con Juventus, registra 14 goles en once partidos y es el goleador de la Serie A. Así, reflexiona sobre la edad en el deporte.

"El verano pasado tuve una charla de esto en Dubái con Anthony Joshua. A los 33 años empiezas a pensar que vas cuesta abajo. Yo quiero seguir en el deporte, en el fútbol. La gente me mirará y dirá, 'Cristiano era un jugador increíble pero ahora es lento'. Yo no quiero eso. Puedes cuidar mucho de tu cuerpo, pero el problema no es ése. Depende de tu cabeza, de tu motivación y la experiencia, que creo que es lo más complicado. En el deporte puedes ganar madurez. Mira a Federer en el tenis, tiene 37 o 38 años y sigue en la cima, y en el boxeo hay unos cuantos", dijo.