Pedro Rodríguez cuando jugaba con Lionel Messi y Neymar. | Fuente: AFP

El atacante español Pedro Rodríguez, que acaba su contrato con Chelsea el 30 de junio, es el jugador que tienen en la mira en Juventus de Turín informó la prensa italiana.



El exsocio de Lionel Messi en Barcelona, que ha ganado 29 trofeos a lo largo de su carrera, tiene el perfil que interesa en Juventus detalla un artículo de La Gazzetta dello Sport.

"La sugerencia de Pedro-Juventus intriga porque el español es exaltado donde sufre la Juve. No tiembla en los momentos en que los bianconeri tienen miedo: las finales. No hay mejor especialista en la casilla que él: si hay una final, Pedro anota. Si no es una ley matemática, estamos cerca de ella", señala el medio italiano.

Asimismo II Tempo señala que es el propio técnico Maurizio Sarri que incluyó a Pedro en la lista de refuerzos cuando se abra el próximo mercado de fichajes. Como se sabe, el italiano de 61 años ya tuvo al menudo atacante en su paso por el Chelsea.

Juventus no tiene que pagar un traspaso por el fichaje de Pedro por lo cual la operación se vislumbra interesante. Así llegaron a la 'Vecchia Signora' jugadores como Ramsey, Emre Cam, Dani Alves, Khedira y Fernando Llorente.