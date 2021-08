Juventus evalúa el fichaje de Eden Hazard ante la salida de Cristiano Ronaldo | Fuente: Instagram

Cristiano Ronaldo se va de Juventus, el goleador histórico dle fútbol mundial (en actividad) jugará esta temporada en otro club y cuando todo apuntaba a que su lugar estaría en Manchester City con Pep Guardiola, apareció el Manchester United, su exequipo, para entrar en la pelea, según los medios británicos.

"Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en el Juventus. Por eso no será convocado", dijo este viernes en rueda de prensa Massimiliano Allegri, dando por cerrada la partida del portugués. Sin embargo, la 'Vecchia Signora' no se quedaría de brazos cruzados ante la inminente baja en su plantel y tendría en mente el reemplazo de 'CR7' nada menos que en el Real Madrid.

Según 'Marca', diario español, Juventus tiene como primer nombre en su lista de fichajes al belga Eden Hazard, quien arrancó la temporada con el Real Madrid como titular de la mano de Carlo Ancelotti.





¿Hazard por Cristiano en Juventus?

Por posición en el campo de juego, pensar en Eden Hazard por Cristiano Ronaldo cobra sentido, un jugador al que Juventus mira debido también a la situación del Real Madrid, que va por el fichaje de Kylian Mbappé en los últimos días del mercado europeo.

"La idea de Hazard es la de seguir en el Real Madrid, pero sabe que la llegada de Mbappé y el inicio de temporada complican y mucho su presencia en el once titular blanco", detalla 'Marca' sobre el belga, quien porta el número 7 en el Madrid, mismo dorsal que lleva Kylian Mbappé en PSG.

A Eden Hazard le restan 3 años de contrato en la 'Casa Blanca' y aunque Juventus no pasa por un gran presente económico, el mercado puede sorprender en sus últimos días.

Eden Hazard comenzó la temporada como titular en el Real Madrid | Fuente: EFE





