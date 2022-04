Cristiano Ronaldo estalló en Instagram por las críticas a la vestimenta de su hijo | Fuente: AFP / Instagram

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia, quien tiene seguidores y también detractores. El portugués siempre está en el punto de atención y esta fama, no cabe duda, implica también a su familia, en este caso, a su hijo mayor, Cristiano Jr.

El primogénito de Cristiano Ronaldo fue criticado en redes sociales en una fotografía donde aparece junto a su abuela, Dolores Aveiro. En el ‘post’ en Instagram, al pequeño de 11 años se le comentó por el estilo de la vestimenta que llevaba.

Cristiano Jr. mezcló una sudadera oscura, con un short azul, medias blancas altas y sandalias. Así apareció abrazado con su abuela en la fotografía que compartió ella en su perfil oficial de Instagram. Este ‘oufit’ le generó críticas y provocó que su padre, el futbolista del Manchester United, saltara en su defensa.

Cristiano Ronaldo salió en defensa de su hijo ante las críticas

Cristiano Ronaldo respondió a las críticas a la forma de vestir de su hijo Cristiano Jr. | Fuente: Instagram

El goleador de los ‘Red Devils’ acudió a la publicación en Instagram de su madre para defender a su hijo, quien también juega en las divisiones inferiores del Manchester United.

"Se pone lo que quiere, no lo que ustedes quieran", comentó Cristiano Ronaldo con evidente fastidio. Su respuesta recibió muchísimos 'me gusta' en la red social. "No son para los que quieren, sino para los que pueden", escribió el portugués sobre el calzado que llevaba su hijo.





