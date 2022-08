Cristiano Ronaldo tiene contrato con Manchester United hasta el 30 de junio del 2023. | Fuente: AFP

La segunda historia de amor entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United parece llegar a su fin. Tras una temporada decepcionante sin clasificarse a la Champions League, el crack portugués de 37 años ha expresado su deseo de marcharse, pero el club inglés no quiere desprenderse de su goleador tan fácilmente.

Cristiano regresó como un héroe a los 'Red Devils' para continuar con su carrera extraordinaria, equipo en el que jugó entre 2003 y 2009 y en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, pese a sus 24 anotaciones, 'CR7' busca jugar la próxima edición de la Champions.

De momento, en Europa no se cristaliza un real interés por 'CR7' aunque desde Sudamérica ha surgido una posibilidad por parte del Corinthians, club donde militó el atacante peruano Paolo Guerrero.

"Es verdad, sueño a lo grande. ¡Esto es el Corinthians! ¿No están Willian y Renato Augusto? En el fútbol todo es posible y tengo la obligación de dar lo mejor de mí para el Corinthians. ¿Si es posible? No sé. No lo intentamos, no investigamos, no había tal posibilidad, pero lo estamos vigilando. Imagínate que de repente le apetece jugar en Brasil..." explicó Duílio Monteiro Alves, el presidente del 'Timao', a Ulissescast sobre la chance de Cristiano en Brasil.



Cristiano reapareció en Manchester United

Después de varios meses, Cristiano Ronaldo volvió a jugar con la camiseta de Manchester United en medio de la incertidumbre sobre su futuro. Jugó solo el primer tiempo y se retiró de Old Trafford antes del pitazo final.





Cristiano Ronaldo ha jugado en el United, Juventus, Real Madrid y Sporting de Lisboa, donde debutó como futbolista. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo fue criticado por DT de Manchester United

Cristiano Ronaldo está en el centro de la noticias ya que es una de los principales temas en el mercado de fichajes. Su permanencia en el Manchester United no se encuentra asegurada a pesar que el domingo último volvió a ponerse la camiseta de los 'Red Devils' en el empate ante Rayo Vallecano de España.

El cinco veces ganador del Balón de Oro retornó a Old Trafford y recibió el cariño de los hinchas. Tuvo una regular actuación y solo disputó el primer tiempo tras solo entrenar unos días con sus compañeros. Sin embargo, empezó una nueva polémica debido que se retiro del coloso inglés antes del pitazo inicial. Se aseguró que esta decisión fue para esquivar las preguntas de la prensa.

Esta actitud no pasó desapercibida y el entrenador de Manchester United, Erik Ten Hag, fue uno de los primeros en criticar duramente a Cristiano Ronaldo a través de una entrevista al medio neerlandés 'Viaplay Sport Nederland'.





