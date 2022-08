Cristiano Ronaldo ofrecido al Nápoli por su agente Jorge Mendes, según prensa | Fuente: Manchester United

El tiempo es la principal dificultad para un Cristiano Ronaldo que se mantiene en su posición de jugar esta temporada la Champions League. Quedan pocos días en el mercado europeo y el luso no se muestra demasiado contento de estar en el Manchester United, entre otras cosas porque los ‘red devils’ solo disputarán la Europa League. Cambiar de aires es algo que se planteó desde un inicio y ahora surge el Nápoli como posibilidad.

Cristiano Ronaldo está empeñado en jugar la Champions League, el máximo torneo de clubes que ganó en cinco ocasiones y donde es el goleador histórico. El United no está clasificado, pero además el ambiente en Old Trafford no es el mejor con el portugués. El club le ha pedido cambie su actitud, a pesar de no haber brindado declaraciones. Si bien el técnico Erik Ten Hag manifestó que cuenta con él, solo fue titular en uno de los tres partidos del curso.

Son más los factores que empujan a ‘CR7’ a estar disconforme en el Manchester United y con el deseo de no quedar al margen de la Champions, Corriere dello Sport informó que el luso fue ofrecido por su agente Jorge Mendes al Nápoli de Italia, elenco que está clasificado a la gran competición europea.

Nápoli, ¿última opción de Champions para Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo fue suplente en la victoria del Manchester United ante Liverpool | Fuente: AFP

Nápoli se suma a la larga lista de clubes a los que fue vinculado Cristiano Ronaldo desde que finalizó la temporada anterior. Borussia Dortmund, Bayern Munich, Chelsea, Atlético de Madrid, Marsella, entre otros. Algunos reconocieron que estudiaron la incorporación, pero la traba principal es sostener la alta ficha de ‘CR7’, por lo que ha sido descartado.

De acuerdo con la citada fuente, Nápoli podría ser el destino del atacante de 37 años. Los italianos forman parte del grupo A de la Champions League (enfrentarán al Liverpool, Ajax y Rangers), que es el requisito principal de Cristiano, aunque también están urgidos de un refuerzo de polendas en ataque.

Cristiano Ronaldo enfrentó al Nápoli en la Serie A durante su paso por Juventus | Fuente: AFP

¿Cristiano Ronaldo vuelve a la Serie A?

Nápoli atraviesa un periodo donde se ha quedado sin figuras de los últimos años como Dries Mertens y Lorenzo Insigne. También se marcó el delantero Andrea Petagna, mientras incorporaron a Giacomo Raspadori y Giovanni Simeone. Lo evidente es la falta de experiencia que sí ofrece el luso.

La Serie A no le es extraña a Cristiano Ronaldo, que la ganó en dos ocasiones con Juventus y logró ser Capocannoniere. Nápoli es una de sus últimas puertas de salida para la Champions League, como también la de retornar al Sporting Club de Portugal, aunque se resignaría a salir del foco mediático de las principales ligas de Europa.





NUESTROS PODCASTS

¿Es posible mejorar la memoria del adulto mayor estimulándolo con electricidad?

El envío de corrientes eléctricas a dos partes del cerebro conocidas por almacenar y recordar información impulsó modestamente el recuerdo inmediato de palabras en personas mayores de 65 años, según un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Boston publicado el lunes en Nature Neuroscience.