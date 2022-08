Cristiano Ronaldo se inició en el fútbol en el Sporting de Lisboa. | Fuente: EFE

Es un suplente de lujo en Manchester United y su continuidad está en discusión. A pocos días del cierre del mercado de fichajes, Cristiano Ronaldo no atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera debido a su deseo de jugar esta temporada en la Champions League, certamen que los 'Red Devils' no disputarán.

Al dejar al quíntuple Balón de Oro en el banquillo al inicio del choque ante Liverpool, Erik en Hag se arriesgó, aunque al final dio sus frutos, al mismo tiempo que echaba más leña al fuego al debate sobre el futuro de un jugador cuyo comportamiento está generando polémica desde la pretemporada.

Con la máquina bien engrasada del trío formado por Marcus Rashford, Jadon Sancho (ambos goleadores) y Anthony Elanga el lunes, Cristiano Ronaldo tendrá seguramente más dificultad de hacerse un hueco en el once titular a corto plazo, aunque el exentrenador del Ajax lance mensajes apaciguadores.

Este panorama refuerza la idea de Cristiano Ronaldo de dejar el Manchester United a pesar de la llegada de Casemiro. Marca de España informó este viernes que 'CR7' está cada día más cerca de fichar a Sporting de Lisboa.

Cristiano Ronaldo de vuelta a casa

Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Mendes han decidido que lo mejor ahora es volver a los orígenes. Es decir, 'CR7' volvería a jugar en Sporting de Lisboa, que fue su primer club, aunque la operación es sencilla, señaló el medio español.

"Chelsea, Marsella y en las últimas horas Nápoles y Milan son las opciones que han aparecido recientemente, pero por Lisboa siguen esperando que todo cuadre para poder dar el golpe y ser la sensación del verano. No es sencillo, pero no desesperan. No pueden en lo económico, pero sí en lo sentimental", publicó.

Recordemos que el club portugués se ubica en el Grupo D de la Champions junto a Totenham, Eintratch y Marsella.





Carvalhal opina que Cristiano Ronaldo debería irse al Bayern

El técnico portugués Carlos Carvalhal opina que el jugador del Manchester United Cristiano Ronaldo debería fichar por el Bayern Munich alemán para seguir en la Liga de Campeones, objetivo que tiene el futbolista.

"Cristiano es un jugador que tiene una capacidad enorme. La mantiene. Ahora está en un momento en que quiere luchar para estar en la Liga de Campeones y no la Liga Europa. Yo no sé qué va a pasar, pero, donde vaya, va a jugar a un nivel muy alto. Si yo estuviese en su posición y pudiera escoger, iría al Bayern de Múnich, pero es una opinión personal, no sé nada, no he hablado con él y no sé si será posible o no", afirma en una entrevista con Efe.

El técnico del Al Wahda de Emiratos Árabes, que dio por concluida una exitosa etapa en el Sporting Braga a la conclusión del curso pasado, considera que el Bayern le brindaría "la posibilidad de ser campeón en otro país, de poder ser el máximo goleador y poder luchar por la 'Champions'".





