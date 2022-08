Cristiano Ronaldo no fue titular en el duelo entre Manchester United y Liverpool | Fuente: Football Daily

Hace dos semanas, Jamie Carragher, exjugador de Liverpool, realizó una dura crítica hacia Cristiano Ronaldo. El exfutbolista y, ahora, comentarista señaló que CR7 ya no era él mismo de antes y por eso motivo ningún club lo quería recibir en sus filas.

"Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá en esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere", indicó el exfutbolista sobre Cristiano Ronaldo.

Este lunes, en la previa del partido entre Manchester United y Liverpool, Cristiano Ronaldo y Jamie Carragher estuvieron frente a frente y la reacción del portugués fue ignorarlo.

Todo sucedió durante el calentamiento del Manchester United en Old Trafford. En el borde del campo se encontraban Roy Keane, Gary Neville y Jamie Carragher, comentaristas de Sky Sports News. Cristiano Ronaldo los vio y se acercó al grupo, pero solo saludó a los dos primeros e ignoró, olímpicamente, al exfutbolista del Liverpool. Esto no pasó desapercibido porque fue en vivo y en directo.

Cristiano Ronaldo y su saludo a Gary Neville y Roy Keane

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8 — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

Cristiano Ronaldo en banca

Manchester United y Liverpool se enfrentan por la jornada 3 de la Premier League. Cristiano Ronaldo no arrancó de titular. El delantero portugués ingresó al minuto 86 en reemplazo de Marcus Rashford

Al término del primer tiempo, los 'red devils' ganan 1-0 con un golazo de Jadon Sancho.