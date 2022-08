Manchester United vs. Liverpool: ¿dónde ver por TV la Premier League 2022? | Fuente: Instagram

Manchester United vs. Liverpool se enfrentan este lunes 22 de agosto en Old Trafford. El partido corresponde a la tercera jornada de la Premier League 2022 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

En México la transmisión de TV está a cargo de Paramount+ y en Estados Unidos por Universo y NBC.

El Manchester United arranca la tercera fecha como colista, posición a la que los 'Red Devils' no están acostumbrados históricamente y que tratarán de abandonar el lunes, en la tercera fecha de Premier League contra el Liverpool, que tampoco conoce la victoria en este arranque de campeonato.

El neerlandés Erik Ten Hag no ha conocido un inicio de temporada sencillo en el banquillo del United, y tras la derrota en Old Trafford contra el Brighton (2-1) y la contundente goleada recibida en Brentford (4-0), la labor de iniciar la remontada en el clásico de Inglaterra contra el Liverpool no parece sencilla.

Como nota positiva para los 'Red Devils', el equipo entrenado por el alemán Jurgen Klopp tampoco está teniendo un arranque sencillo, con dos empates que los alejan ya a cuatro puntos del líder, el Manchester City. Los 'Reds', además, no podrán contar en este partido con su fichaje estrella del mercado, el uruguayo Darwin Núñez, que cumplirá el primero de los tres partidos de sanción luego de su tarjeta roja por dar un cabezazo a Joachim Andersen.

Manchester United llega al Clásico contra Liverpool tras ser goleado por Brentford | Fuente: ESPN

Manchester United vs. Liverpool: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

En el United se perfila nuevamente como titular Cristiano Ronaldo, quien aún no tiene claro si se mantendrá en las filas de los ‘red devils’.

Ten Hag aguarda quedarse con el portugués, quien tiene un año más de contrato, aunque busca su salida debido a que Manchester no se clasificó a la próxima edición de la Champions League. El tiempo se le acaba a Cristiano Ronaldo, pues el mercado cierra el 1 de setiembre. En tanto, ‘CR7’ comandará el ataque para acallar críticas por su inicio de temporada con el conjunto de Old Trafford.

Manchester United vs. Liverpool: alineaciones posibles por Premier League

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Mohamed Salah, Firmino, Luis Díaz.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué relación existe entre la velocidad de automóviles y la mortalidad de peatones y pasajeros de carros?

Investigadores del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras encontraron que un aumento de 10 km por hora en el límite de velocidad máxima se asoció con un aumento del 8 % en la tasa de fatalidades en las carreteras interestatales y autopistas, y un aumento del 3 % en las fatalidades en otras carreteras. El doctor Huerta nos detalla esta relación.