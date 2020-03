Cristiano Ronaldo delantero de Juventus. | Fuente: EFE

En medio del aumento del coronavirus en el mundo y la suspension de la Serie A, Juventus tiene en mente contratar un delantero para que acompañe al astro portugués Cristiano Ronaldo en la temporada 2000-2021.

AS de España señaló que el argentino Mauro Icardi de PSG y el inglés Harry Kane de Tottenham se encuentran en la agenda de Juventus, que actualmente es el líder de la Seria A.

"Ambos jugadores están considerados como galácticos, lo que ayudaría a retener a Cristiano Ronaldo en el equipo. El argentino, que milita desde esta temporada en el PSG, es la preferida por la entidad juventina. Además, se conoce el descontento que tiene Icardi en los últimos tiempos en París, ya que Tuchel no cuenta con él todo lo que le gustaría. La opción del argentino de volver a Italia no es descabellada", indicó 'AS' este lunes.

Cristiano Ronaldo, que tiene contrato vigente con Juventus hasta el 2022, es el goleador de la ‘Vecchia Signora’: lleva 21 goles en la presente edición de la Serie A y dos tantos en la Champions League.