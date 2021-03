Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP

El último sábado Portugal empató por 2-2 contra Serbia y, por su parte, Cristiano Ronaldo protagonizó la polémica del partido luego de anotar en el último minuto pero el gol fue invalidado por el árbitro ya que, bajo su percepción, la pelota no llegó a entrar por completo antes de que la defensa rival la despeje.

Segundos después, el encuentro culminó y el astro portugués decidió tirar la cinta de capitán mientras salía enojado del campo de juego, actitud que levantó muchas críticas entre sus seguidores.

Al respecto, Katia Aveiro, hermana de Cristiano, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje en su defensa: "La gente dice a través de su magnánima sabiduría que: ‘Quien no siente no es hijo de buena gente’. ¡Ayer Portugal fue robado escandalosamente! Cristiano hizo un gesto con las manos para demostrar que el balón había entrado por 30 centímetros, y sacudió la cabeza porque no valía la pena seguir jugando, yéndose por el túnel de vestuarios antes de que el árbitro pitase el final del partido".

En la misma publicación hecha en Instagram, agregó: "“Poseído por su ira, después de que se le metiesen contra su país, al que tantas veces ha defendido con ‘uñas y dientes’, tiró el brazalete de capitán contra el suelo. Una frialdad increíble, porque seguramente si fuésemos nosotros le habríamos tirado el brazalete al juez de línea por el robo que nos habían hecho a todos nosotros. Sin embargo, incrédulos por lo sucedido, en la televisión algunos se atreven a criticar la actitud de Cristiano”.

"¡Estoy asombrada! Los mismos que le critican son los primeros que ‘matarían’ al árbitro y justificarían todo tipo de reacciones si fuese su equipo. Y por lo que vemos semanalmente en la ciudad, creemos que en una noche así, aquí, el árbitro habría tenido muchas dificultades para salir vivo y por su propio pie del campo. ¡Felicidades Cristiano por la indignación de ayer en la defensa de Portugal!”, finalizó Aveiro.