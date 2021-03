Cristiano Ronaldo sale del partido. | Fuente: EFE

Fernando Meira, exmundialista con la Selección de Portugal, no justificó la reacción de Cristiano Ronaldo quien lanzó furioso la cinta de capitán del combinado portugués luego que no se le convalidó un gol legítimo en el duelo ante Serbia por las Eliminatorias Europeas a Qatar 2022.

"El gol es claro, pero Ronaldo no puede tirar el brazalete de Portugal al suelo", explicó Fernando Meira en el diario Récord, que precisó que aunque Cristiano Ronaldo tenía razón no puede estallar de esa forma en el campo de juego.

"No es aceptable para un jugador de su importancia. Entiendo su frustración y estoy de acuerdo con él porque su gol era válido, pero los árbitros tienen que tomar decisiones, sin VAR, y él tiene que dar ejemplo. Y el de esta noche no es uno para seguir", agregó Fernando Meira que jugó en el Mundial de Alemania 2006.

Como se sabe, Fernando Santos, entrenador de Portugal, no quiso a referirse a la reacción de Cristiano Ronaldo. "No sé qué pasó, me han dicho que reaccionó mal. Es la frustración normal de quienes marcan el gol de la victoria de Portugal y no cuenta. No tocaré este tema", manifestó.

Cristiano Ronaldo y Portugal solo pudieron empatar 2-2 ante Serbia. | Fuente: EFE

Se pronunció CR7

Cristiano Ronaldo se llevó el protagonismo del duelo que Portugal enfrentó a Serbia (2-2 final) por la jornada 2 de las Eliminatorias Qatar 2022 en UEFA. Y es que al crack de Juventus no le cobraron un claro gol a segundos del pitido final en tierras serbias.

A los 90'+3, Cristiano Ronaldo remató tras la salida del portero de Serbia. Es así que el balón rodó y pasó por centímetros la línea de gol -como se vio en la repetición-, pero para el juez asistente no fue así. Tras esto, 'CR7' reclamó sobremanera y se ganó la tarjeta amarilla. Segúndos después, tiró la cinta de capitán de Portugal y tras el cotejo dejó un mensaje en sus redes sociales oficiales.

"Ser capitán de la Selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país, eso nunca cambiará", fue lo que sostuvo Cristiano Ronaldo en un primer momento.





NUESTRO PODCAST

India detectó nueva "variante doble mutante"

¿Qué significa una "nueva variante" del coronavirus? ¿Qué se sabe de lo hallado en la India? ¿Es más mortal?, el Dr. Elmer Huerta despeja todas las dudas.

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana