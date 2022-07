Cristiano Ronaldo tiene contrato con el United hasta el 30 de junio del 2023. | Fuente: AFP - Composición

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? El atacante portugués de 37 años no parece muy ilusionado con la idea de seguir en el Manchester United, que no disputará la Champions League en el nuevo curso 2022-2023, pero las perspectivas de un nuevo destino no parecen nada claras.

A pesar de que clubes como Chelsea, Bayern Munich y Barcelona sonaron como posibles destinos, lo cierto es que ahora solo el Atletico de Madrid aparece en la agenda de Cristiano Ronaldo que ha provocado un "cisma" entre los hinchas de Atlético de Madrid.

"Una gran parte de los hinchas colchoneros están en pie de guerra ante la posibilidad de que el delantero portugués acabe vistiendo la camiseta rojiblanca", señala la publicación de Mundo Deportivo.

El medio español recordó los desencuentros de Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid. Primero cuando vestía la camiseta de Real Madrid y luego con Juventus en la Champions League. En esa oportunidad, 'CR7' recordó que el equipo 'colchonero' no cuenta con una 'Orejona' en sus vitrinas.

¿Cómo llegaría Cristiano Ronaldo a Atlético?

Mundo Deportivo señala que para que Cristiano fiche por el Atlético de Madrid, el famoso futbolista debe bajarse su salario al menos al 30% y que el equipo español debe vender a algunos jugadores para aligerar la masa salarial. Los candidatos son Álvaro Morata, Saúl, Antoine Griezmann y Lemar.





Cristiano tiene un año y otro opcional con Manchester United



A Cristiano Ronaldo le resta un año de contrato, más otro opcional, en el compromiso que tiene firmado con el Manchester United, según explicó su entrenador, Erik Ten Hag.



El técnico holandés, en una entrevista concedida a los medios británicos desplazados a Melbourne, donde ha empezado la pretemporada de los 'Diablos Rojos', confirmó que Cristiano tiene la opción de renovar un año más su contrato cuando este termine en junio de 2023.



El futbolista portugués, llegado en el verano de 2021 a Mánchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros, debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.

Europa admira a Cristiano Ronaldo, pero...

En el Chelsea, el entrenador Thomas Tuchel estima que "es un jugador fantástico" pero prefiere concentrarse en su nuevo delantero, Raheem Sterling (ex Liverpool).

Para el patrón del Bayern Múnich, Oliver Kahn, "por grande que sea la consideración de Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes, un traspaso así no se ajustaría a la filosofía" del club bávaro.

En España, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió haber comido con Jorge Mendes "para hablar del mercado en general", pero no sobre Cristiano Ronaldo.





