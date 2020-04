Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. | Fuente: EFE

En una transmisión en vivo en Instagram con sus seguidores, el delantero italiano Mario Balotelli señaló que prefiere jugar con el argentino Lionel Messi (Barcelona) en lugar del portugués Cristiano Ronaldo (Juventus).



"Messi. Probablemente nunca sucederá, pero a todos les gustaría jugar con él. Obviamente no sería malo jugar con Cristiano Ronaldo, porque él también es un fenómeno. Pero prefiero a Messi", reveló el atacante del Brescia.

Balotelli también señaló que siempre ha "sido bueno" con el entrenador portugués José Mourinho en su etapa en el Inter de Milán. "Nos llevamos bien. Tuvimos algunas disputas, pero sin faltarle el respeto. Solo una vez sucedió algo en particular, pero por lo demás siempre he sido bueno con Mourinho. Después de la Liga de Campeones, vino en el autobús, y yo básicamente estaba acostada y escuchaba a todos llorar, mientras él se despedía de todos. Me marcó especialmente ver esas imágenes".

El exjugador de la Selección de Italia indicó que está a la espera que se reanude la Serie A. "No tengo ni idea, solo pienso en entrenar para mantenerme en forma. Estoy bien aquí. Soy de Brescia y juego para Brescia", culminó.

Balotelli ha militado en el Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Niza, Olympique Marsella y Brescia desde el 2019.