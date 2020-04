Amigo futbolista de Messi: "Va a seguir en el Barza, por mil cosas que pasen ahí" | Fuente: Difusión

Sergio Agüero, delantero del Manchester City, habló en una entrevista con MegaTV sobre el futuro de su amigo y compañero en la Selección de Argentina, Lionel Messi. El 'Kun' aseguró que no se imagina otro futuro que no sea en el Barcelona para el '10' de la Albiceleste.



"Leo es un jugador símbolo y una leyenda del Barcelona. Pero bueno, en el fútbol siempre pasan miles de cosas. A Leo le han cambiado veinte mil jugadores y siempre se quedó ahí. Sé que tuvo la oportunidad de irse y se quedó", dijo el 'Kun', quien es un buen amigo de Messi desde que coincidieron en el 2005 con la Selección de Argentina Sub 20.

En la misma charla, el 'Kun' Agüero aseguró que la continuidad de Messi en el Barcelona no pasa por un tema económico. "Ya no pasa por si le dan más salario, más guita, pasa por que él quiere al club. Se identifica con el Barza y él está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal, pero no creo que ese sea el caso.