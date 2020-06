¿Cambia a Cristiano por Messi? Paulo Dybala confesó que quisiera ir a Barcelona. | Fuente: AFP

Sin duda, Paulo Dybala es uno de los jugadores que mejor se ha consolidado en el fútbol europeo. El delantero argentino viste la '10' se siente querido y valorado en Juventus. Sin embargo, no siempre fue así y recuerda que tuvo chance de irse a otros clubes.

"El año pasado Juventus no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados en mí. Entre ellos, el Manchester United y Tottenham. Luego también apareció Paris Saint Germain", recordó Dybala en diálogo con CNN.

Respecto a su continuidad en el equipo de Cristiano Ronaldo, agregó: "Me queda contrato un año y medio, lo cual no es mucho, entiendo que todo esto que ha sucedido (coronavirus) no es fácil para un club, puede haber una posible renovación, pero depende de la Juventus", explicó el futbolista argentino de 26 años.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de irse a jugar al lado de otro grande del fútbol: Lionel Messi. "La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo y con Messi es aún más grande", comentó Dybala.

Por otro lado, se refirió a las actuales protestas en contra del racismo y mostró su postura: "Mi familia me educó de manera diferente y puedo respetar a las personas por lo que son, por su forma de pensar y no por cómo están vestidos, de qué país son o por su color de piel", indicó la 'Joya'.

Al respecto, sostuvo que los castigos en el fútbol italiano deberían ser más duros cuando se trate de discriminación. "Si no es así, seremos nosotros los jugadores los que tendremos que tomar medidas en nuestras propias manos para que no continúe. Estamos hablando de uno de los campeonatos más grandes del mundo. Millones de personas están viendo y si ven que hay racismo y no se toman medidas, la gente continúa haciéndolo", sostuvo.