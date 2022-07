Cristiano Ronaldo tiene contrato en United. | Fuente: EFE

El sabado se conoció que Cristiano Ronaldo no quiere jugar más en el Manchester United, club donde es ídolo, informó 'The Times'. Pese a anotar 24 goles y ser el mejor jugador de la temporada, ha decidido no seguir más en Old Trafford. Una de las grandes razones se debe que 'CR7' desea seguir agrandando su leyenda en la Champions League, y el club inglés no llegó a clasificar a este certamen para la campaña 2022-23.

Tras descartarse el rumor de Bayern Munich, Marca de España destacó nuevamente que Chelsea es uno de los clubes mejores posicionados para fichar a Cristiano Ronaldo. El nuevo dueño del club 'blue' ya se habría reunido con Jorge Mendes, agente del futbolista portugués, que sigue con hambre de gloria a pesar de sus 37 años.

"Más allá de las acoplarse a lo que quiere Cristiano, el equipo londinense también le necesita a él. La marcha de Lukaku ha dejado a Tuchel sin un nueve de referencia que aporte una importante cifra de goles, algo que el portugués garantiza desde hace más de una década", dice la publicación.

Viejo amor de Cristiano

El medio español indicó que Cristiano Ronaldo podría volver a la Serie A tras su paso en Juventus. Ya es conocido el interés de la Roma, pero el club dirigido por José Mourinho, exDT del goleador mundial, no jugará la Champions, lo cual sí hará el Napoli que irá por cerrar su contratación.

Además, en esta lista figura el Sporting de Lisboa que jugará la Champions. Desde Portugal ven difícil que Cristiano decida volver ahora, pero no lo descartan. "Creo que ahora no es posible... pero nunca se sabe", declaró Hugo Viana, director deportivo de los 'leones'.

Cristiano pidió salida de United

La vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United en el pasado verano europeo llenó de ilusión a los aficionados, que esperaban que con el portugués se recuperen aquellas épocas de luchar por todos los títulos, donde en su primera etapa ‘CR7’ fue gran protagonista.

Cristiano Ronaldo marcó 24 goles y brindó 3 asistencias en 38 partidos de la última campaña. Una producción importante a pesar que pasó por una considerable sequía. El ‘Comandante’ fue el máximo anotador de Manchester United tanto en la Premier como la Champions League, por lo que fue elegido el mejor de los ‘Red Devils’ en el año y además integró el equipo ideal en Inglaterra.





