La Selección de Portugal perdió ante España en el final y no logró clasificar en casa a la 'Final Four' de la Nations League. Y uno de los grandes señalados por la derrota portuguesa fue Cristiano Ronaldo, quien no pudo anotar el gol de la clasificación tras dos claras ocasiones en la portería de Unai Simón.

Tras la ola de ataques que recibió Cristiano desde Portugal, su hermana Katia Aveiro y publicó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"Hay que dar una mano a los que siempre han dado la suya a Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y siempre desagradecidos. Este tipo que está sentado, está de rodillas... No hay nadie que le eche una mano" se lee en el inicio de la publicación.

“Pero los tiempos actuales no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así”, agregó.

Familia de Cristiano Ronaldo

En un momento, destacó que su familia respalda al cinco veces ganador del Balón de Oro. “Tiene a su lado a su familia y a quienes lo aman. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Por eso cuando alguien surge de las cenizas y cambia de mentalidad, molesta... Contigo siempre, mi rey. Cálmate”, expresó.

Finalmente, Katia Aveiro señaló que la afición portugués ano valora todo lo que dio 'CR7' a su selección. "Es cruel. Y ya era tanto, pero tanto que dio y da. El que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es simplemente el mejor jugador del mundo", culminó.

La palabra del entrenador de Portugal

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, admitió estar "triste" tras la derrota 1-0 con España en Braga, pero llamó a "mirar hacia adelante" y prepararse para el Mundial de Qatar.

"Estamos tristes, nos hubiera gustado estar en la 'Final 4' (de la Liga de Naciones), pero tenemos que mirar hacia adelante, ver qué tenemos que mejorar para estar en el tope en el Mundial", dijo Fernando Santos.

"En la primera parte, España tuvo la posesión del balón, nosotros no la tuvimos tanto, pero contamos con tres o cuatro oportunidades", explicó Santos.

"Siempre que tuvimos el balón llegamos al área para hacer gol, pero no lo conseguimos", añadió el seleccionador luso.

En la segunda parte, "en los últimos minutos sufrimos y llegó el gol de España", dijo Santos.