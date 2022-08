Cristiano Ronaldo se queda en Manchester United, aseguró el técnico del equipo | Fuente: AFP | Fotógrafo: NIGEL RODDIS

Manchester United vs Brighton EN VIVO y EN DIRECTO | Ambos equipos se verán las caras en el inicio de la Premier League 2022/2023. El duelo se jugará en Old Trafford y los Red Devils quieren empezar la temporada con el pie derecho.

Después de una campaña desastrosa en la que el United terminó sexto en la Premier League la temporada pasada, se espera un nuevo comienzo de la mano del técnico neerlandés Erik ten Hag, los Diablos Rojos quieren escribir una nueva historia.

Ya no están Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matic y Juan Mata, quienes salieron tras finalizar sus respectivos contratos, pero los Red Devils comienzan la temporada con solo tres fichajes: Lisandro Martínez, Tyrell Malacia y Christian Eriksen.

El Manchester United continúa interesado en el centrocampista del Barcelona, el también neerlandés Frenkie de Jong, que brilló anteriormente con Ten Hag en el Ajax, pero hasta ahora sin éxito.

El nuevo entrenador del Manchester United eiteró que el portugués Cristiano Ronaldo permanecerá en Old Trafford a pesar del deseo del cinco veces ganador del Balón de Oro de marcharse a un club que dispute la Champions League.

"Planeamos la temporada con él (Ronaldo). Tenemos un delantero de primera y estoy muy feliz de que esté aquí, está en el equipo y nos limitamos a ese plan", señaló Ten Hag en la rueda de prensa previa a su debut en la Premier League frente al Brighton.

Manchester United vs Brighton: horarios en el mundo

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

¿Cuándo y a qué hora juega Manchester United vs Brighton?

Manchester United vs Brighton chocarán en duelo vibrante el 7 de agosto. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 8:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Old Trafford.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester United vs Brighton?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN vía Star Plus. No te pierdas ningún detalle del partido en la web de RPP.pe.





