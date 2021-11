Manchester United quiere empezar la recuperación en la Premier League | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Chelsea vs Manchester United se verán las caras este domingo, 28 de noviembre, en el Stamford Bridge. El duelo por la jornada 13 de la Premier League está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana). En Inglaterra será las 4:30 de la tarde.

El duelo entre el Chelsea y su par del Manchester United será transmitido por ESPN y Star+ en Latinoamérica. No te pierdas el minuto de partido en la web de RPP.pe.

Manchester United busca recuperarse ante Chelsea

Tras conseguir la clasificación a octavos de Champions, una inyección de confianza en momentos duros, el Manchester United (8º) tiene una durísima prueba recibiendo al líder Chelsea, el domingo en el cierre de la 13ª jornada de la Premier League.

Imperial el martes contra la Juventus (4-0), el vigente campeón europeo está en una gran forma, por lo que el duelo ante el United se anuncia desequilibrado sobre el papel.

Octavos en la Premier, los Red Devils necesitan sacar puntos de Stamford Bridge. Pero con solo tres unidades de ventaja sobre el Manchester City (2º), el Chelsea no puede permitirse pasos en falso.

En las últimas horas ha tomado fuerza la llegada al banquillo del United del alemán Ralf Rangnick como sustituto de Ole Gunnar Solskjaer, despedido el domingo tras la derrota 4-1 un día antes frente al Watford.

En tanto, Michael Carrick, técnico interino del Manchester United, señaló que “Tenemos dos o tres pequeños problemas, así que estamos esperando a ver cómo evolucionan [los jugadores]. Estas cosas nunca son ideales, porque uno siempre quiere contar con el equipo completo”.

Manchester United no podrá contar con Harry Maguire, que fue expulsado ante Watford. En tanto, Fred está en duda porque se torció el tobillo en la Champions League.

Chelsea recupera a Lukaku

Pese a no contar con N’Golo Kante y Ben Chilwell, Chelsea podría contar contra Manchester United Romelu Lukaku y Timo Werner, quienes estarían listos para volver a sumar minutos por Premier League.

Manchester United vs. Chelsea: horarios en el mundo

Perú: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

México: 10:30 a.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

Inglaterra: 4:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

.

NUESTRO PODCAST

¿Puede el coronavirus permanecer en los alimentos y las superficies?

Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.