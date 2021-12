Cristiano Ronaldo ha marcado a lo largo de su carrera 81 goles. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Manchester United vs Crystal Palace chocan este domingo, 5 de diciembre, en Old Trafford. El duelo correspondiente a la jornada 15 de la Premier League se inicia a las 9:00 a.m. (hora peruana)

El Manchester United y su similar de Crystal Palace será transmitido por ESPN, Star+. El minuto a minuto lo puedes seguir en la página web de RPP.pe.

Este domingo, marcará el debut del alemán Ralf Rangnick en el banquillo de los 'red devils'. El DT ya tiene permiso de trabajo y ejerce desde el viernes como entrenador del United.





Manchester United vs Crystal Palace: horario en el mundo

México: 8:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

España: 2:00 p. m.

Manchester United (7º) recibirá en Old Trafford a Crystal Palace (11º). El objetivo del técnico debutante intentará dar muestras que su equipo sea "equilibrado" desde el punto de vista deportivo, con una defensa que no está al nivel del ataque.

"Incluso ayer (jueves contra el Arsenal) encajamos dos goles y necesitamos marcar tres para ganar. Llevamos una media de dos goles en contra por partido, es demasiado", declaró este viernes en su primera conferencia de prensa el técnico alemán.

Este partido podría servir también para que Cristiano Ronaldo siga aumentando su cifra de goles después de haber marcado dos contra los 'Gunners', convirtiéndose en el primer futbolista profesional en alcanzar 800 goles en partidos oficiales (801).

Existía duda si Cristiano Ronaldo estaría este domingo en Old Trafford, pero él mismo se encargó de anunciar que estaba listo para jugar este fin de semana.

Michael Carrick, que había ejercido en las últimas semanas como técnico interino y antes como asistente de Ole Gunnar Solskjaer, se despidió el jueves del Manchester United.



El técnico inglés ha dirigido al United en los tres últimos encuentros, ganando 0-2 al Villarreal, empatando con el Chelsea a uno y en la victoria ante el Arsenal por 3-2.

Manchester United vs. Crystal Palace: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Bailly, Telles, Fernandes, McTominay, Van de Beek, Greenwood, Sancho, Cristiano Ronaldo

Crystal Palace: Guaita; Tomkins, Andersen, Guehi, Mitchell, Milivojevic, Gallagher, Kouyate, Ayew, Zaha, Benteke.



