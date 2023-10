Cristiano Ronaldo: "Me desafiaron llegar a los 1000 goles; será difícil, pero todo es posible"

Cristiano Ronaldo es un futbolista que acumula récords y a la edad de 38 años mantiene un altísimo promedio de gol, el cual le permitió firmar un doblete para contribuir en la clasificación de Portugal a la Eurocopa 2024, para superar a Eslovaquia (3-2). El delantero quiere seguir a pleno en el deporte y aseguró que se siente "bien físicamente" y que está "disfrutando del momento" que vive tanto con la Selección como en el Al Nassr, su club.

"Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", declaró ‘CR7’.

Cristiano Ronaldo es el goleador de Portugal (7) en las Eliminatorias para la Eurocopa del próximo año, instancia en la que los lusos ya aseguraron su presencia con puntaje perfecto a falta de tres jornadas por disputarse.

“Ha sido una fase de clasificación muy buena. A nivel personal estoy muy contento con lo que he hecho. Ahora hay que seguir, tenemos unos cuantos partidos más y hay que perfeccionar la máquina. El equipo ha estado muy bien y con diferentes sistemas", mencionó el capitán.

Mil goles, el nuevo reto para Cristiano

Cristiano Ronaldo ya ha superado los 200 partidos con su Selección, de la que es el máximo goleador (125). También es el máximo goleador a nivel de todas las selecciones.

El reciente doblete frente a Eslovaquia le ha permitido llegar a los 857 tantos en su carrera, ampliando así su leyenda como máximo goleador en la historia del fútbol. No obstante, el atacante reveló que recibió un desafío por parte del presidente del club Porto: alcanzar los 1000 goles en su carrera.

"Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si físicamente las piernas me tratan tan bien como yo a ellas, ya veremos. Son etapas pequeñas. Hasta llegar a los mil, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré", mencionó.

Ronaldo, goleador 2023

Entre Portugal y Al Nassr, el ‘Bicho’ registra 38 anotaciones en este año, solo uno menos que Erling Haaland, quien se impone en el listado. ‘CR7’ atraviesa un buen presente y se mostró feliz por el rendimiento de su Selección.

“Portugal se clasificó, porque jugó bien, tiene un buen equipo y un excelente entrenador (Roberto Martínez). No es casualidad que nos hayamos clasificado”, sostuvo.

Ahora quiere que "no haya lesiones ni otros problemas", para poder "estar otra vez en una fase final y jugar" con la selección portuguesa.

