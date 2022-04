Cristiano Ronaldo: niño autista que fue agredido rechazó su invitación de visitar Old Trafford | Fuente: EFE / Instagram

Cristiano Ronaldo está en el ojo de la tormenta. No es por la mala temporada que realiza el Manchester United, ni por la escasa producción de goles que lleva en el año. ‘CR7’ tuvo una lamentable reacción tras la caída de los ‘Red Devils’ en Goodison Park ante Everton, donde se vio involucrado un hincha.

Este fanático del Everton, un niño autista de 14 años llamado Jake Harding, grababa a los futbolistas con su celular mientras se retiraban a los vestuarios. Cuando cruzó por su lugar Cristiano Ronaldo, el portugués le quitó el dispositivo y lo estrelló contra el suelo.

Sarah Kelly, madre del niño, contó a la prensa británica que Jake “entró en shock” por lo sucedido. Horas después del episodio, Cristiano Ronaldo se disculpó a través de una publicación en Instagram y realizó una invitación al menor.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, fue el mensaje de ‘CR7’.

Ante la intención de Cristiano Ronaldo, volvió a pronunciarse la madre de Jake Harding. En ‘Sky Sports’, declinó de aceptar la propuesta del delantero luso.

"¿Sólo porque es Cristiano Ronaldo? ¿Por qué haríamos eso? Actuó como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo", señaló.

Sarah Kelly, además, manifestó que, si hubiera sinceridad en las palabras de Cristiano Ronaldo, se habría disculpado en el momento de los hechos.

"¿Por qué debería viajar a Old Trafford? ¿Por qué un Blue querría visitar a un Red? Si fuera sincero, creo que debería haberse dado la vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: 'Lo siento’”, indicó.





