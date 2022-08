Mientras Erling Haaland anotó doblete, Cristiano Ronaldo jugó suplente en la derrota de Manchester United ante Brighton. | Fuente: AFP

Erling Haaland se estrenó a lo grande en la Premier League, con un doblete para que el Manchester City ganara 2 a 0 en su visita al West Ham, en la primera jornada de la competición. Así el atacante noruego hizo olvidar a su discreta actuación ante Liverpool en el Community Shield.

Tras el compromiso, Pep Guardiola destacó el rendimiento de su pupilo en su primer partido con Manchester City en la Premier League luego de su paso por el Borussia Dortmund.

“Hace una semana no podía adaptarse a la Premier League, ahora está junto a Henry, Alan Shearer y Cristiano Ronaldo. Solo queremos que los nuevos sean felices y lo presionen un poco más. Nos gustaría añadir algo a su juego para convertirlo en un mejor jugador. Por mucho que sea bueno y por mucho que vaya a marcar goles, no podemos confiar solo en él”, señaló Guardiola.



El DT del actual campeón de la Premier League indicó que ante West Ham sí le salieron las cosas como no se hizo ante los 'reds' de Júrgen Klopp.

"Fue un partido excelente. Lo que no hicimos contra el Liverpool, por no ser más competitivos como equipo, lo hicimos hoy. El West Ham es un equipo que no es particularmente fácil en balones largos. Erling [Haaland] marcó dos goles. Es importante para él, para nosotros, para todo el mundo… no teníamos ninguna duda cuando un chico marcaba goles desde que nació, sabíamos que aquí marcaría. Hicimos el juego para crear ocasiones, defendiendo muy profundamente y especialmente Kyle Walker", agregó.





Erling Haaland no tuvo una buena actuación ante Liverpool, pero en la primera fecha de la Premier sí estuvo letal. | Fuente: ESPN

El show de Erling Haaland ante West Ham

Con Ilkay Gündogan y Kevin De Bruyne como filtradores de lujo, Erling Haaland firmó un doblete con el que demostró su inabarcable voracidad de la que se aprovechó el Manchester City, que ganó 0-2 al West Ham en su estreno en la Premier League.



Después de la caída frente al Liverpool en la Community Shield, los hombres de Pep Guardiola no podían sufrir otro golpe. Había mucho en juego en su estreno de la Premier, pero, por encima de todos, un jugador tenía puestos todos los focos sobre su figura: Erling Haaland.



El refuerzo de mayor nombre del City anduvo perdido en su primer encuentro oficial. Muchos cuestionaron su idoneidad para encajar en un estilo como el del equipo de Guardiola. De hecho, frente al Liverpool, no llegó a tocar la pelota ni veinte veces a lo largo de todo el encuentro.



Aunque ya marcó en un amistoso frente al Bayern Múnich, a la hora de la verdad, falló. Guardiola tenía que hacer algún retoque para cambiar las tornas y sentó a Bernardo Silva y a Riyad Mahrez para dar entrada a Ilkay Gündogan y a Phil Foden. Con el alemán sobre el césped, el City ganó algo de verticalidad y profundidad. Y, de ello, se benefició Haaland.





NUESTROS PODCASTS

¿Ayuda la vacuna contra el covid-19 a prevenir los síntomas prolongados?

Muchas personas tras haber dado positivo a la COVID-19 padecen síntomas incluso tras resultar negativos al virus. Un estudio italiano revela que la vacuna contra la COVID-19 sí ayuda al control de esos síntomas.