Pep Guardiola | Fuente: AFP

En los últimos días se dio a conocer el fichaje de Manchester United a Cristiano Ronaldo luego de que se especulara que volvería a Inglaterra, pero vistiendo la camiseta de Manchester City. Ante esto, Pep Guardiola se refirió al hecho de no fichar al portugués.

"No hay frustración por el hecho de que Cristiano Ronaldo no venga aquí, es genial que vuelva a la Premier League. Es una buena noticia", comentó Guardiola en diálogo con BT Sport sobre el ex delantero de Real Madrid.

En tanto a su propio equipo y plantel, Guardiola afirmó: "Tenemos una gran plantilla y solo puedo dar las gracias al club que siempre ha intentado traer a los mejores jugadores", sostuvo en tanto a los 'reds devils'.

Como se recuerda, Manchester City tuvo que despedirse se Sergio 'Kun' Agüero, máximo goleador en la historia del club, y también tentaron fichar a Harry Kane. Sin embargo, no pudieron concretar la operación con Tottenham. Decidieron ir por Cristiano Ronaldo, pero el portugués prefirió volver al Manchester United, club donde es ídolo.

