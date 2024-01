¿Llegará al partido ante Lionel Messi? Al Nassr suspendió gira por Asia por lesión de Cristiano Ronaldo

Se paraliza todo. Al Nassr anunció este martes que suspendió la gira que tenía pactada en China debido a una lesión de Cristiano Ronaldo.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el club saudí indicó que los partidos programados el 24 y 28 de enero no se podrán disputar, y que pronto reprogramarán los cotejos para cumplir con los hinchas de Al Nassr y CR7.

"Lamentamos comunicar que por motivos ajenos a Al Nassr, el evento compuesto por dos partidos programados para los días 24 al 28 de enero ha sido pospuesto a una fecha por definir", indica la primera parte del comunicado.



"Vinimos aquí a Shenzen con mucho respeto por los fanáticos del fútbol chino y, específicamente, por los fanáticos de Ronaldo. Teniendo esto en cuenta, además de la estrecha relación entre Arabia Saudita y China, nosotros, Al Nassr, estamos dispuestos a completar nuestro partido de entrenamiento como estaba previsto en Shenzhen, una ciudad que nos ha recibido calurosamente y nos ha mostrado tanto amor por nosotros y nuestro capitán", complementa la misiva.

Cristiano Ronaldo pide disculpas

Conocida la noticia, el propio jugador -en conferencia de prensa- pidió disculpas por la situación e indicó que en el fútbol suelen ocurrir imprevistos.

"Me encanta este país. Me encanta estar aquí. Me encanta estar con ustedes. Quiero jugar para ustedes, pero esta vez no puedo. Puedo ver gente afuera apoyándome y animando a Al Nassr, pero les prometo que regresaré con mi equipo para participar nuevamente", comenzó explicando Cristiano Ronaldo, visiblemente serio.

"Pido disculpas a todos los aficionados chinos. Sé que todos están tristes, y yo también", complementó Ronaldo. “Como sabéis, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar”, agregó el futbolista, quien destacó que, para él, “China es un segundo hogar”.

La lesión de Cristiano Ronaldo no solo preocupa a Al Nassr, sino también a todos los fanáticos del fútbol. Y es que el cuadro saudí disputará -en Riyadh- un encuentro amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi, partido que volverá a juntar los dos futoblistas más grandes de la historia.

