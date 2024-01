Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro y The Best: "Estos premios están perdiendo credibilidad"

Cristiano Ronaldo acabó esta semana recibiendo tres premios en los Globe Soccer Awards. La estrella portuguesa que en febrero cumplirá 39 años, se consagró como el goleador del fútbol mundial en 2023 al anotar 54 goles defendiendo la camiseta de Al Nassr y de la Selección de Portugal. Por ello recibió el premio 'Diego Maradona'.

Además, 'CR7' se consagró con el premio al mejor jugador de Oriente Medio y el premio al jugador favorito de la afición. Sin duda, su buena campaña en 2023 no pasó desapercibido en los Globe Soccer.

Luego de la entrega, Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a Récord de Portugal en el cual envió una dura crítica a las organizaciones del Balón de Oro y The Best. En sus opinión, estos premios han "perdido credibilidad".

Recordemos que ambos premios fueron ganados por Lionel Messi, quien estuvo en la mira de las críticas por ser elegido como el 'Mejor jugador' de la FIFA en 2023, pese que el Mundial Qatar 2022 no entraba en el período de calificación.

Cristiano Ronaldo y su duro mensaje

“Sabemos cómo funcionan otros organismos. Obviamente siempre pienso primero en mi club y en la selección. Los premios llegan tras una buena temporada del club y de la selección. No pienso mucho en eso, sinceramente. Bueno, de los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí. Pero los profesionales del fútbol saben que es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí o en Italia, España o Portugal. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber ganado a Haaland, Mbappé y Kane”, afirmó.

Sobre el Balón de Oro y The Best, Cristiano Ronaldo señaló que se deben analizar toda la temporada.

“Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni siquiera Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en el Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan. No me pueden quitar este trofeo porque es una realidad. Eso me hace aún más feliz, porque los números son hechos”, sentenció.

Es importante recordar que Erling Haaland fue elegido el 'Mejor jugador' en los Globe Soccer Award por encima de Cristiano Ronaldo, quien en un video previo al anuncio ya afirmaba que el goleador de Manchester City era el ganador.

