Cristiano Ronaldo añadirá un nuevo récord a su inmenso palmarés, el de mayor número de internacionalidades | Fuente: AFP

Con Cristiano Ronaldo, Portugal vs Liechtenstein chocan este jueves 23 de marzo en el estadio José Alvalade, Lisboa. El duelo por la primera jornada de las Eliminatorias a la Eurocopa Alemania 2024 está programado para las 2:45 p.m. (hora peruana).

El duelo entre Portugal vs Liechtenstein será transmitido por Star+. No te pierdas los detalles del partido en la web de RPP.Pe

Tras ocho años de gloria y decepciones de la era Fernando Santos, Portugal iniciará un nuevo capitulo con el nuevo seleccionador, el español Roberto Martínez, este jueves ante Liechtenstein, apostando por la continuidad y por el indispensable Cristiano Ronaldo.

La herencia de Santos puede parecer una carga pesada, ya que con él Portugal logró los dos primeros títulos de su historia (Eurocopa-2016 y Liga de Naciones-2019), pero el mandato del técnico español de 49 años, el tercer extranjero en dirigir a la Seleçao, tiene todo para comenzar con buen pie.

Para este inicio de la clasificación para la Eurocopa-2024, organizada en Alemania, los portugueses recibirán a la débil Liechtenstein, 198ª selección de la clasificación FIFA, antes de desplazarse el domingo a Luxemburgo (92º).

Portugal se presenta como el principal favorito del grupo J de clasificación, que completan Islandia, Eslovaquia y Bosnia-Herzegovina.

Como prometió en su presentación oficial en enero, 'Bob' Martínez, tal como se conoce al entrenador formado en el fútbol inglés, se ha basado en el grupo habitual de Santos en su primera convocatoria oficial.

Ninguna revolución en la primera lista elaborada por el exseleccionador belga para estos dos partidos: 23 de los 26 convocados ya estuvieron en el Mundial de Catar-2022.

Cristiano Ronaldo por un nuevo récord



Excepto el mediocentro del Betis William Carvalho, el resto de pesos pesados siguen en el equipo: el portero Rui Patricio, el central Pepe (actualmente lesionado) y los centrocampistas Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

Entre estos habituales estará también el quíntuple ganador del Balón de Oro Cristiano Ronaldo, pese a sus 38 años y a su exilio dorado en Arabia Saudita, lejos de los proyectores del fútbol europeo.

"Cristiano Ronaldo está muy comprometido (...) Es un jugador que puede aportar experiencia, un símbolo del equipo. Yo no miro la edad", aseguró Martínez al desvelar la lista.

"Estoy muy feliz por estar de vuelta. Aún tengo mucho que dar a la selección", declaró Ronaldo este miércoles en conferencia de prensa, precisando que no hace "planes a largo plazo" cuando fue preguntado si se veía jugando la Eurocopa-2024 e incluso el Mundial-2026.

Si juega contra Liechtenstein o Luxemburgo, CR7 añadirá un nuevo récord a su inmenso palmarés, el de mayor número de internacionalidades, que sumará al de máximo goleador en selecciones, con 118 realizaciones.

Con 196 partidos, el capitán portugués comparte actualmente el récord de internacionalidades con el delantero kuwaití Bader Al-Mutawa, que también sigue en activo a sus 38 años, aunque no ha sido convocado para los dos próximos encuentros de su selección, contra Filipinas y Tayikistán.

"Los récords son una motivación. Quiero ser el jugador con más internacionalidades de la historia, sería algo de lo que estar orgulloso. Pero no me quiero detener ahí, quiero que me sigan llamando con frecuencia", declaró Ronaldo.