El delantero celebró sus 700 goles. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo llegó a los 700 goles en su carrera y lo celebró con un video en el cual recordó sus mejores e importantes anotaciones. El portugués anotó el histórico tanto en el partido ante Ucrania por las Eliminatorias de la Eurocopa 2020.

"Orgulloso de marcar el gol número 700 de mi carrera. Me gustaría compartir con todos aquellos que me ayudaron a alcanzar esta marca. Hoy no obtuvimos el resultado que queríamos, pero juntos clasificaremos a la Eurocopa 2020", dijo el delantero en sus redes sociales.

El delantero marcó su último gol en el partido entre Portugal y Ucrania. CR7 puso el descuento a los 72 minutos, tras ejecutar un penal. El portugués celebró el tanto y se unió a un exclusivo club de jugadores que tienen los 700 goles junto a Josef Bican, Romario, Pelé, Gerd Müller y Ferenc Puskás.

Portugal cayó 2-1 ante Ucrania en el encuentro por la octava jornada del grupo B de las Eliminatorias de la Eurocopa 2020. Los lusos volverán a las canchas ante Lituania en la siguiente fecha el 14 de noviembre en el Estadio Algarve del Faro.